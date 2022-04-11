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"Выкурить кротов": назван способ захвата "Азовстали"

15:31
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

На помощь придут химические войска

Брать штурмом подземные укрепления завода "Азовсталь" в Мариуполе нет смысла, это приведет к большим потерям. Засевших в укреплениях националистов помогут выкурить химические войска, считает представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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"На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - заявил Басурин в эфире Первого канала.

Оценить численность боевиков представитель ДНР затруднился. По словам Басурина, точная цифра неизвестна: по оценкам, националистов на заводе от 3 до 4 тысяч, что для хорошо укрепленного района цифра большая. Боевики регулярно предпринимают попытки прорваться из окружения, но каждый раз безуспешно.

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