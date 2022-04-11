Российские моряки рассказали о закрытии для них европейских портов

Члены экипажей судов под флагом России не могут сойти на берег

Российские моряки фактически лишены возможности сойти на берег в портах европейских государств. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

По словам Суханова, российским судам уже фактически запрещено заходить в европейские порты, поэтому члены их экипажей остаются на борту и не могут выйти на берег.

Кроме того, даже при заходе судна под флагом России в иностранный пор ему запрещено проходить обработку.

Российские моряки обращаются с соответствующими жалобами в профсоюзы. По словам Суханова, при содействии профсоюзов моряков Голландии, Германии, Франции, Великобритании удается решить отдельные проблемы, сообщает "Интерфакс".

В рамках пятого пакета антироссийских санкций Евросоюз анонсировал закрытие своих портов для судов под флагом Российской Федерации. Однако эта мера должна начать действовать только после 16 апреля. При этом будет действовать ряд существенных исключений — например, в отношении судов, которые перевозят энергоносители, продовольствие и сельхозпродукцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"