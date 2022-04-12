Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака

Стрельцам стоит задуматься об эмоциональном фоне в семье, а Водолеям – на время отказаться от мыслей о деньгах

Овны

Один из самых ярких дней года: сегодня в Рыбах соединятся Юпитер и Нептун. Овнам это может принести беспрецедентно работающую интуицию – ищите сегодня все ответы в своей голове!

Тельцы

Соединение двух гигантов, Юпитера и Нептуна, подтолкнет вас к осознанию универсального единства людей. Ищите единомышленников и новых друзей, они уже близко.

Близнецы

Экспериментируйте с новыми творческими подходами в своей работе, ищите в ней высший смысл. Эти процессы запустят цепочку событий, которые приведут к успеху.

Раки

Откажитесь от привычного взгляда на события, попробуйте увидеть их под другим углом. Вы можете обнаружить в себе новые таланты, скрытые резервы и силы.

Львы

Нептун и Юпитер могут активировать духовное пробуждение, если вы захотите медитировать или молиться. Обращайте также внимание на все, что покажется вам интересным.

Девы

Соединение двух водных планет в противоположном знаке может на какое-то время лишить вас ощущения стабильности. Делайте все свои привычные, даже рутинные дела: это всегда успокаивает.

Весы

Работайте с более тонкими энергиями, если хотите достичь исцеления от эмоциональной боли – это сейчас возможно. Пейте только очищенную воду и в разумных количествах.

Скорпионы

Наступает удачное время для запуска нового творческого проекта или усыновления ребенка. Вдохновляйтесь красотой вокруг вас, сходите к реке или близлежащему водоему.

Стрельцы

Вам стоит задуматься о погоде в своем доме: какие эмоции преобладают в вашей семье? Обратите также внимание на исправность водопровода, канализации и кранов.

Козероги

Если что-то кажется вам слишком хорошим, чтобы быть правдой, значит, вам не кажется. Юпитер и Нептун способны на грандиозные иллюзии и обманы, не попадите в их ловушку.

Водолеи

Откажитесь на время от мыслей о деньгах и прибыли, потому что цена ошибки сейчас очень высока. Переключитесь на более практичные, простые, бытовые дела.

Рыбы

Юпитер и Нептун соединяются в вашем знаке раз в 150 лет, так что это действительно событие номер один! Прислушивайтесь к себе и знакам свыше, но с выводами не спешите!

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