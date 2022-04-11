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Молдавия и Грузия получили опросники по заявкам о вступлении в ЕС

16:01
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Эту информацию подтвердили власти двух государств

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси намерен в кратчайшие сроки представит властям Евросоюза заполненный опросник, предоставленный по заявке о членстве в ЕС.
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Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску рассказал, что получил анкету на встрече с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели в Люксембурге 11 апреля.

Анкеты содержат 40 страниц и 369 вопросов. Заполненные документы должны быть представлены в Брюссель.

Ожидается, что вопрос по заявкам Молдавии и Грузии на членство в Евросоюзе будет решаться на саммите ЕС, запланированном на июнь, сообщает "Интерфакс".

После саммита ЕС в Версале, который прошел в начале марта, Еврокомиссии было поручено изучить заявки на вступление в Евросоюз Украины, а также Грузии и Молдавии, и дать им оценку.

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