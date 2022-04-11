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Венгрия решилась расплачиваться рублями за российский газ

15:59
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

В Будапеште уверены, что это не нарушает введенные ЕС санкции

Оплата поставляемого в Венгрию российского газа в рублях не будет нарушением введенных Евросоюзом санкций. Будапешт готов перейти к такой форме расчетов, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на полях встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

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"Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию", - приводит слова Сийярто ТАСС.

О том, что Россия прекращает принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавшей себя валюте - долларах и евро – заявил в конце марта президент России Владимир Путин. Заключенные контракты российская сторона выполнит в полном объеме, однако иностранным компаниям придется открыть рублевые счета в российских банках.

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