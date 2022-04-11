Расчет на санкции: Запад усиливает воинственную риторику

Россия всегда открыта к диалогу, но только на основе уважения и учета взаимных интересов

Политика Запада по отношению к Москве озлобленная и остервенелая, заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что эти действия определяются не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и её подчинения. Действия недружественных государств по отношению к нашей стране становятся все более воинственнее, что уже не скрывается.

После заявлений Жозепа Борреля о том, что "война на Украине должна быть выиграна на поле боя", сомнений в том, что Запад собирается сражаться с Россией до последнего украинца, не осталось совсем. В тот момент, правда, некоторые скептики предположили, что главный дипломат Евросоюза, стезя которого - переговоры, возможно, погорячился. Оттого сегодня в Люксембурге журналисты на всякий случай уточнили данный вопрос.

- Русские критиковали вас за то, что вы сказали, что битва будет выиграна на поле боя. Вы все еще верите, что так и будет?

- Обычно войны выигрываются или проигрываются на полях сражений. Так что да.

То есть маски сброшены окончательно. И вот Германия, которая так долго сопротивлялась поставкам оружия на Украину, уже выступает в авангарде, требует активизировать эти усилия. Причем, речь уже идёт о тяжелом вооружении, которое, по словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, необходимо отправить в зону конфликта как можно скорее.

"Эти ужасные кадры, которые мы ежедневно видим, показывают, что Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии защищаться. Что ясно - так это то, что Украина нуждается в военных средствах, прежде всего, в тяжелых вооружениях", - заявила она.

То есть ни на какие переговоры никто уже не делает ставку, предпочитая заливать костер бензином. Одновременно с этим Запад вновь кормит Киев новым обещаниями. Если до недавнего времени это была перспектива вступления в НАТО, то теперь Украине сулят членство в Евросоюзе, обещая принять по ускоренной процедуре. Главное - продолжайте воевать.

"Нет никакой ускоренной процедуры вступления в ЕС. Это не происходит быстро. Да, европейцы хотят показать, что они сочувствуют народу Украины. Но одновременно с этим они дают ему ложную надежду, тем самым продлевая эту войну", - заявил старший научный сотрудник и директор по Европе института Тайхэ Торстен Елинек.

Расчёт на то, что санкции сработают. Однако уже многие западные эксперты признают тот факт, что ограничения, введенные Евросоюзом, пока не принесли желаемого эффекта. Впрочем, там, похоже, уже не в силах остановиться. CNN, ссылаясь на свои источники, заявляет о том, что Брюссель готовит шестой пакет санкций, который затронет поставки энергоносителей из России. Речь пока идет про нефть. Однако такими темпами в скором времени доберутся и до газа, из-за чего промышленники в той же Германии бьют тревогу, не стесняясь в выражениях:

"Если глава Кремля Владимир Путин остановит поставки газа в Германию или Берлин введёт на них эмбарго, колёса химической промышленности остановятся".

И не только химической. Впрочем, экономика сейчас отодвинута на второй, если не на третий план, что уже аукается простым европейцам. К примеру, в Чехии по итогам марта инфляция разогналась почти до 13 процентов. Не лучше ситуация и в других странах Евросоюза, следующих указаниям США. А там вполне четко заявляют - санкционная война против России будет продолжена.

"Мы продолжим давить на Россию, создавать издержки для России, и мы считаем, что по мере того, как эти издержки будут возрастать, это фактически будет улучшать позицию Украины за столом переговоров и сделает более вероятным такой исход этой войны, которого хочет Украина", - заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Фактически и Вашингтон дает сигнал Киеву о том, что сейчас вести какие-либо переговоры не стоит. То есть и Евросоюз, и США делают ставку на продолжение конфликта, обещая снабдить украинцев не только оборонительным, но и наступательным вооружением. Впрочем, такие шаги вполне понятны, подчеркивают в российском МИДе. Потому как сейчас речь идёт не только об Украине.

"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению. И безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. И вот реакция, которая последовала, показывает, что они прекрасно понимают, что речь далеко не об Украине. А речь о том, что их доминированию далеко не все готовы подчиняться. И Россия со своей историей, со своими традициями - эта одна из стран, которая никогда не будет занимать подчиненное положение", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Россия, подчеркнул Сергей Лавров, всегда открыта к диалогу, но только на основе уважения и учета взаимных интересов. По-другому уже не будет.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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