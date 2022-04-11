Собянин осмотрел заселяемые по программе реновации дома в Фили-Давыдково

Новый жилой комплекс спроектирован по индивидуальному проекту

В столичном районе Фили-Давыдково заселяются сразу две многоэтажки, возведённые по программе реновации. С новосёлами в понедельник встретился мэр Москвы. В домах на Кастанаевской в общей сложности 500 квартир с улучшенной отделкой. Здания оборудованы автоматизированной системой контроля и учётом потребления энергии. И сегодня же Сергей Собянин осмотрел ход строительства северного дублёра Кутузовского проспекта. Основные работы на магистрали планируют завершить уже в следующем году.

Из окна Антонины Ивановны видны Поклонная гора и небоскребы Москва-сити. По программе реновации женщина переехала с четвёртого на 16 этаж и вместе с панорамным видом получила комфортную и удобную квартиру.

"Мы приехали в отремонтированную квартиру, практически ничего не делали, приехали на все готовое. Светлый, уютный, метражом больше, кухня стала в два раза больше", - рассказала Антонина Агашкова. Переезд прошёл в один день, до старой пятиэтажки - буквально несколько минут пешком, не пришлось менять микрорайон и соседей.

В новой трехкомнатной квартире Ирина только обустраивается, перевезли недавно вещи. Уже намечены гостиная и детская. Понравилось, что в квартире хорошая отделка, даже расположение розеток удобное.

Новый жилой комплекс в районе Фили-Давыдково спроектирован по индивидуальному проекту и состоит из двух ярких корпусов, которые еще только заселяются. Во дворе уже обустроены детские, спортивные площадки и зеленые зоны.

Первые этажи новостроек нежилые, с высоким потолками и большими окнами. Здесь откроются магазины, аптеки и салоны красоты, предусмотрены технические зоны. Например, в так называемой "колясочной" уже появилась парковка из велосипедов и снегокатов.

Первых жителей поздравил с новосельем мэр Москвы Сергей Собянин, и рассказал о планах развития района. "В целом по району уже построено три дома, еще четыре дома - в следующем году. Каждый пятый житель вашего района переедет в новые дома по реновации. Конечно, большая программа. Ну и в целом по району очень много делаем: станции метро, станции МЦД построили. И занимаемся благоустройством", - отметил Собянин.

Станет более комфортным и движение на дорогах - не только в районе, но и на всем западе Москвы. Строят дополнительную магистраль - северный дублер Кутузовского проспекта. Общая протяженность новой шестиполосной трассы со всеми сооружениями - больше 20 километров, основной ход - около десяти километров.

"В Москве развернута еще одна большая стройка, важная, очень интересная. От Молодогвардейской развязки до Северного обхода Одинцово и до "Сити" строится новая платная магистраль. Это первая платная магистраль в городе, которая строится полностью за счет инвестора. Стройка большая - около 20 километров дорог. Треть из этих объектов находится, по сути дела в воздухе, - это эстакады, путепроводы, мосты. Сегодня уже стройка приобретает видимый масштаб, около трети денег проинвестировано. И надеемся, что основные работы в следующем году будут завершены. Получим новую магистраль от МКАДа до "Сити", - рассказал Собянин.

По северному дублеру от МКАД до Делового центра можно будет доехать за семь-восемь минут, пока же это расстояние занимает полчаса и больше. Сейчас строители перекладывают инженерные коммуникации, возводят основные сооружения и эстакады. Будущая первоклассная магистраль готова уже примерно на треть.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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