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МИД Польши получил ноту протеста из-за захвата российской дипсобственности

16:30
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Захвачено здание, принадлежащие посольству России

Ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипломатической собственности здания направило посольство России в МИД Польши. Утром 11 апреля к строению на улице Собеского 100 прибыли судебные исполнители, "болгаркой" срезали замки на воротах, на калитке и заняли объект.

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"Участок, на котором находится объект, предоставлен нам польскими властями в 70-е годы. Польская сторона это соглашение не разрывала и является его стороной, соответственно для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим. Здание и инфраструктура на этом участке построены еще советской стороной за свой счет", - приводит РИА Новости слова посла России в Варшаве Сергея Андреева.

Ранее польский МИД обратился в правоохранительные органы с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. Утверждалось, что здания находятся "в незаконном владении Российской Федерации". На Келецкой располагалась школа при посольстве, а в здании на Собеского ранее проживали российские дипломаты.

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