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Переговоры Путина с Нехаммером проходят в Ново-Огареве

17:00
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Встреча проходит в закрытом для прессы формате

В резиденции главы российского государства Ново-Огарево проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко
Путин и Нехаммер обсудят Украину в закрытом формате

"Встреча уже идет", - приводит комментарий Пескова ТАСС.

Ранее представитель Кремля отметил, что ситуация вокруг Украины станет главной темой на встрече двух лидеров. Не исключено и обсуждение вопросов поставок российского газа – по словам Пескова, эта тема для австрийской стороны весьма актуальна. Беседа проходит в закрытом режиме, без протокольной съемки и заявлений для прессы. Такой формат выбран по просьбе австрийской стороны.

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