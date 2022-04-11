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Путин поручил проиндексировать пенсии, зарплаты и соцвыплаты

17:29
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Президент также поручил установить особый порядок оценки нуждаемости семей

Владимир Путин поручил проанализировать, насколько эффективны меры поддержки россиян, которые потеряли работу после 1 марта. Президент России ожидает до 25 апреля доклада о дополнительных мерах, в том числе увеличения размеров выплат. Кроме того, до конца 2022 года следует установить особый порядок оценки нуждаемости семей, где есть безработные.

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"Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление до 31 декабря 2022 г. особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022 г. … в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки", - говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также поручил дополнительно проиндексировать пенсии, социальные выплаты и зарплаты сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, должен быть повышен минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.

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