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Переговоры Путина и Нехаммера длились полтора часа

17:53
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины

В Москве завершились переговоры Владимира Путина и канцлера Австрии Карла  Нехаммера. Они продолжались полтора часа. По инициативе австрийской стороны встреча проходила за закрытыми дверями, сообщает "ТВ Центр".

Главной темой было положение дел вокруг Украины. Обсуждались также поставки российского газа в Европу и, в частности, в Австрию.

Переговоры в Москве стали первой встречей лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. Канцлер Австрии также стал первым лидером страны Евросоюза, который нанес визит в Россию с момента начала 24 февраля специальной военной операции на Украине.

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