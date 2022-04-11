Число погибших в результате взрыва газа в Ступине возросло до шести

Среди жертв - дети

Разбор завалов дома в подмосковном Ступине, разрушенного взрывом бытового газа, завершен. Найдены тела еще трех человек, в числе жертв дети. Таким образом, число погибших в результате ЧП возросло до шести.

"Под завалом найдены тела троих человек, включая двоих детей. Число погибших возросло до шести человек", - приводит ТАСС комментарий представителя экстренных служб.

Как ранее сообщили в МЧС, эпицентр взрыва, прогремевшего утром 11 апреля, находился в квартире №55 на четвертом этаже панельного пятиэтажного дома. Возник пожар, на последних двух этажах обрушились конструкции. Четыре квартиры полностью разрушены, пять повреждены. Из дома эвакуировали 60 человек, включая 10 детей.

Разбором завалов занимались сотрудники отряда "Центроспас", был задействован комплекс "Струна" для обследования повреждений дома. Всего ликвидацией последствий ЧП занимались 262 человека и 64 единицы техники. Предварительная версия – неисправность газового оборудования.

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