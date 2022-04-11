Путин уволил замглавы МЧС России Ничипорчука

Замминистра курировал департамент информационных технологий и связи

Освобожден от должности замглавы МЧС Виктор Ничипорчук. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российский Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Виктор Ничипорчук в министерстве курировал департамент информационных технологий и связи. На эту должность был назначен в июне 2020 года, ранее занимал пост замруководителя ФГБУ "Информационно-аналитический центр МЧС России". Агентству ТАСС сообщили в министерстве, что замминистра написал заявление об уходе по собственному желанию.

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