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Путин уволил замглавы МЧС России Ничипорчука

18:48
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Замминистра курировал департамент информационных технологий и связи

Освобожден от должности замглавы МЧС Виктор Ничипорчук. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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"Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российский Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Виктор Ничипорчук в министерстве курировал департамент информационных технологий и связи. На эту должность был назначен в июне 2020 года, ранее занимал пост замруководителя ФГБУ "Информационно-аналитический центр МЧС России". Агентству ТАСС сообщили в министерстве, что замминистра написал заявление об уходе по собственному желанию.

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