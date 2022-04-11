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Как живут "запертые" в своих домах жители Шанхая

22:36
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Службы доставки и волонтёры не справляются

Самый масштабный локдаун за всю историю пандемии введен на неопределенный срок в Шанхае. У голодных жителей, которым даже не разрешено выйти из дома за продуктами, начинают сдавать нервы. Большинство магазинов закрыты.
В Шанхае объявили крупнейший локдаун за два года

Крики отчаяния из шанхайских окон - это от усталости. Взаперти горожане уже больше месяца. Из частичного локдауна попали в локдаун тотальный - из-за рекордного числа заболевших людям снова приходится сидеть дома.

Именно санитарными соображениями сейчас объясняют отлов бездомных собак. Такие шокирующие кадры снимают жители со своих балконов. В Китае они считаются тоже переносчиками вируса. Однако ни массовый отстрел животных, ни карантин пока не помогают. За последние сутки число подхвативших ковид только выросло - насчитали уже 23 с половиной тысячи. Власти действуют беспощадно.

"К 09:00 утра 11 апреля Шанхай отследил в общей сложности 236 580 близких контактов в этой новой вспышке пандемии и поместил всех на карантин. Из них 197 702 человека получили отрицательные результаты анализа на нуклеиновую кислоту, а тестирование остальных еще продолжается", - сообщил директор Шанхайской муниципальной комиссии здравоохранения Ву Цзинлэй.

Попасть на улицу можно только на принудительное тестирование. Это единственный способ выйти. Шанхайцам запрещено покидать своё жилище, даже если нужно сходить за продуктами. Магазины, кстати, почти все закрыты. А те, что открыты, стоят с пустыми полками - локдаун сказался и на перевозках.

Компании доставки еды просто не справляются с объемом заказов. Волонтёры тоже не спасают: их мало, а голодных сейчас 25 миллионов. И у этих миллионов массово сдают нервы. Жители, вопреки правилам, начинают выходить из домов. В поисках пропитания собираются группами, где-то штурмуют магазины, где-то к ним подключаются мародёры.

Улицы Шанхая патрулируют дроны - они фиксируют каждого нарушителя локдауна. И такие жесткие карантинные меры власти пока не планируют смягчать. Хотя жители мегаполиса сейчас болеют, в основном, стелс-омикроном. От него даже горло не у всех болит. Правда, врачи просят не о себе думать, а о ближних. Например, родственниках.

Поэтому политика "нулевой терпимости" относится даже к легкому "омикрону".  Тысячи бессимптомных пациентов лежат во временных госпиталях - стадионах, экспоцентрах. Самый масштабный локдаун за всю историю пандемии введен на неопределенный срок.

Оксана Коваленко, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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