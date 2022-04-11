ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Эрмитаже встретили аплодисментами возвращение картин из Европы

22:43
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Вернуть предметы искусства удалось благодаря содействию российского МИДа

В Эрмитаж вернулись картины и экспонаты, которые были задержаны в Финляндии. Коллекции из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, Царского села и других музеев участвовали в выставке в Италии. Однако, по пути домой застряли на финской границе. Таможня отказывалась пропускать фуры с экспонатами, ссылаясь на введенные санкции и бюрократию.

Под прицелами десятков телекамер контейнеры перемещают в музейное хранилище. В Петербург вернулись ценности из собраний Государственного Эрмитажа, загородных императорских резиденций - ныне музеев-заповедников Гатчина, Павловск, Царское село.

Предметы искусства из России общей страховой стоимостью около 42 000 000 евро (хотя, конечно, это условная цифра) застряли на границе России и Финляндии на прошлой неделе, когда возвращались с выставок из Японии и Италии

Как рассказали сотрудники музеев, чьи ценности были задержаны, инцидент возник буквально на ровном месте. Машины приехали на границу в выходные, когда руководства финской таможни на работе не было. Дежурные сотрудники, увидев декларации об антикварных предметах, не решились пропустить груз и задержали его, сославшись на санкции в отношении России. Музейные ценности отправили на хранение в Хельсинки. И лишь путем сложных переговоров ситуацию удалось прояснить, и транспортировка российских экспонатов продолжилась.

"Хочу, прежде всего, сердечно поблагодарить сотрудников Министерства иностранных дел, Федеральную таможенную службу, МИД Финляндии и наших партнеров в Финляндии и во Франции. Все вместе слаженной работой подтвердили очень важную вещь: что в нынешнем действующем международном праве культурный обмен имеет особый статус и не подчиняется никаким секционным требованиям, это очень важно", - рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Большинство из экспонатов были отобраны для Миланской выставки "Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Это самые ценные вещи итальянских мастеров в отечественных коллекциях - в 18 и 19 веке их скупала для себя русская знать. В эрмитажном хранилище один из 17 контейнеров вскрыли сразу. Возвращение шедевра встретили аплодисментами.

Это хрупкая мраморная статуя богини Флоры, середина 18 века, копия с античной, оригинал хранится в Риме. Ее приобрел основатель Императорской Академии художеств. Музейные хранители внимательно осмотрели скульптуру — все-таки перевозка прошла не как обычно.

В Третьяковке уже заявили, что завтра утром запланирована процедура распаковки полотен. Возвращенные шедевры вскоре займут свои места в постоянных экспозициях российских музеев. По словам директора Государственного Эрмитажа, на зарубежных выставках сейчас представлено около 200 произведений искусства, которыми владеет наша страна, но по соображениям безопасности и дипломатии их список не оглашается. Но все они в ближайшее время должны вернуться в Россию.

Однако уже официально известно о нежелании Франции возвращать Петру Авену законному владельцу из России - полотно из коллекции братьев Морозовых. Картина работы Петра Кончаловского "Автопортрет в сером", представленная для выставки "Иконы современного искусства" в Париже, конфискована в рамках антироссийских санкций. Французские СМИ также сообщили о возможной конфискации одного из портретов работы Валентина Серова.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
Возвращение музейных экспонатов Эрмитажа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.