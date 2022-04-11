В Эрмитаже встретили аплодисментами возвращение картин из Европы

Вернуть предметы искусства удалось благодаря содействию российского МИДа

В Эрмитаж вернулись картины и экспонаты, которые были задержаны в Финляндии. Коллекции из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, Царского села и других музеев участвовали в выставке в Италии. Однако, по пути домой застряли на финской границе. Таможня отказывалась пропускать фуры с экспонатами, ссылаясь на введенные санкции и бюрократию.

Под прицелами десятков телекамер контейнеры перемещают в музейное хранилище. В Петербург вернулись ценности из собраний Государственного Эрмитажа, загородных императорских резиденций - ныне музеев-заповедников Гатчина, Павловск, Царское село.

Предметы искусства из России общей страховой стоимостью около 42 000 000 евро (хотя, конечно, это условная цифра) застряли на границе России и Финляндии на прошлой неделе, когда возвращались с выставок из Японии и Италии

Как рассказали сотрудники музеев, чьи ценности были задержаны, инцидент возник буквально на ровном месте. Машины приехали на границу в выходные, когда руководства финской таможни на работе не было. Дежурные сотрудники, увидев декларации об антикварных предметах, не решились пропустить груз и задержали его, сославшись на санкции в отношении России. Музейные ценности отправили на хранение в Хельсинки. И лишь путем сложных переговоров ситуацию удалось прояснить, и транспортировка российских экспонатов продолжилась.

"Хочу, прежде всего, сердечно поблагодарить сотрудников Министерства иностранных дел, Федеральную таможенную службу, МИД Финляндии и наших партнеров в Финляндии и во Франции. Все вместе слаженной работой подтвердили очень важную вещь: что в нынешнем действующем международном праве культурный обмен имеет особый статус и не подчиняется никаким секционным требованиям, это очень важно", - рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Большинство из экспонатов были отобраны для Миланской выставки "Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Это самые ценные вещи итальянских мастеров в отечественных коллекциях - в 18 и 19 веке их скупала для себя русская знать. В эрмитажном хранилище один из 17 контейнеров вскрыли сразу. Возвращение шедевра встретили аплодисментами.

Это хрупкая мраморная статуя богини Флоры, середина 18 века, копия с античной, оригинал хранится в Риме. Ее приобрел основатель Императорской Академии художеств. Музейные хранители внимательно осмотрели скульптуру — все-таки перевозка прошла не как обычно.

В Третьяковке уже заявили, что завтра утром запланирована процедура распаковки полотен. Возвращенные шедевры вскоре займут свои места в постоянных экспозициях российских музеев. По словам директора Государственного Эрмитажа, на зарубежных выставках сейчас представлено около 200 произведений искусства, которыми владеет наша страна, но по соображениям безопасности и дипломатии их список не оглашается. Но все они в ближайшее время должны вернуться в Россию.

Однако уже официально известно о нежелании Франции возвращать Петру Авену законному владельцу из России - полотно из коллекции братьев Морозовых. Картина работы Петра Кончаловского "Автопортрет в сером", представленная для выставки "Иконы современного искусства" в Париже, конфискована в рамках антироссийских санкций. Французские СМИ также сообщили о возможной конфискации одного из портретов работы Валентина Серова.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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