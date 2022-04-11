Киев под руководством британских "режиссеров" готовит провокацию против ВС России

Местом действия выбрана Сумская область

"Режиссеры" из британских спецслужб помогают Киеву в постановке новой провокации против российских Вооруженных сил. Сценой для очередной "резни" выбрана Сумская область. Цель этих провокаций – обвинить российских военных в жестоком отношении к населению Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области", - заявил Мизинцев.

По данным генерала, представители украинских и западных СМИ уже приглашены в город Середина-Буда Сумской области для съемки постановочных сюжетов. Этот населенный пункт ранее находился под контролем российских войск. В подвал одного из жилых домов сейчас стаскивают тела, которые будут представлены как "очередные жертвы российской армии".

"По замыслу "британских режиссеров", подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними", - сказал Мизинцев.

Генерал подчеркнул, что российские войска покинули эту территорию три недели назад - 20 марта. Такие события, если бы они реально произошли, за такой длительный период не могли не стать достоянием общественности. Тем не менее, западные СМИ начнут раскручивать очередной фейк в самое ближайшее время, передает ТАСС.

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