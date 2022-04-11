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Высокий уровень террористической опасности объявлен в Крыму

20:07
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Режим будет действовать 15 суток в семи муниципалитетах

"Желтый" уровень террористической опасности введен в семи муниципалитетах Крыма. Режим будет действовать 15 суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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"Мною принято решение о введении с 20:00 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Причиной принятия таких мер – возможные провокации со стороны Украины. Власти будут принимать дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности людей и государства. Аксенов уточнил, что ограничений в повседневной жизни граждан это не повлечет. "Желтый" – второй после высшего, "красного" -  уровень террористической опасности ранее был введен в Курской, Белгородской и Брянской областях. Режим также установлен в приграничных районах Воронежской области и Краснодарского края, передает "Интерфакс".

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