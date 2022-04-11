В Донецкой области уничтожен базовый лагерь "Правого сектора"

Новые данные предоставило Минобороны

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 2132 танка и бронемашин ВСУ, 130 самолетов, 441 беспилотный летательный аппарат. Об этом ТВЦ.Ru сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области в районе населенного пункта Новогродовка уничтожен базовый лагерь нацистов украинской террористической организации "Правый сектор" (запрещена в России).

Конашенков также рассказал, что 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом "Кинжал" ликвидирован хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что "режиссеры" из британских спецслужб помогают Киеву в постановке новой провокации против российских Вооруженных сил. Сценой для очередной "резни" выбрана Сумская область.

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