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Москва передала в ООН данные о готовящихся Киевом провокациях

20:55
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Постановка в Краматорске украинским властям не удалась

Данные о новых провокациях, которые готовят власти в Киеве, переданы в ООН. Украинские пропагандисты пытаются учесть свои ошибки – в частности, допущенные при постановке в Краматорске – и работать чище, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"Украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и сработать чище. Они очень стараются. Только за последние дни мы передали в ООН информацию о следующих готовящихся провокациях", - сообщил Полянский.

Речь идет, в частности, о постановочном обнаружении массовых захоронений в селе Раговка под Киевом. По данным Полянского, в город Кремянная уже прибыли репортеры зарубежных СМИ. Они намерены заснять подготовленную ВСУ провокацию с "обстрелом российской армией" автомобилей скорой помощи, которые перевозят пациентов. Кроме того, в селе Белогоровка заминированы резервуары с хлором – их собираются взорвать при подходе к городу военных ЛНР, передает ТАСС.

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