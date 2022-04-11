Киев потребовал ускорить включение украинского борща в список ЮНЕСКО

Также стартует проект "Украинский борщ единения"

Процедура включения украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО должна быть ускорена. Киев ведет переговоры по этому вопросу с международной организацией, подключено посольство Украины во Франции.

"В диалоге с ЮНЕСКО и посольством Украины во Франции, чтобы ускорить процедуру для включения борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - написал в Telegram глава ведомства Александр Ткаченко.

Одновременно стартует важный культурный проект под названием "Украинский борщ единения". Как сообщил Ткаченко, по приглашению "Общества Друзей Украины в Варшаве" известный украинский повар Евгений Клопотенко приготовит национальное блюдо в прямом эфире польского утреннего шоу Dzien Dobry на телеканале TVN, передает "Интерфакс".

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