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Киев потребовал ускорить включение украинского борща в список ЮНЕСКО

21:14
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Также стартует проект "Украинский борщ единения"

Процедура включения украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО должна быть ускорена. Киев ведет переговоры по этому вопросу с международной организацией, подключено посольство Украины во Франции.

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"В диалоге с ЮНЕСКО и посольством Украины во Франции, чтобы ускорить процедуру для включения борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - написал в Telegram глава ведомства Александр Ткаченко.

Одновременно стартует важный культурный проект под названием "Украинский борщ единения". Как сообщил Ткаченко, по приглашению "Общества Друзей Украины в Варшаве" известный украинский повар Евгений Клопотенко приготовит национальное блюдо в прямом эфире польского утреннего шоу Dzien Dobry на телеканале TVN, передает "Интерфакс".

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