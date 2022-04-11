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Мурашко оценил запасы лекарств в России

21:29
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Льготникам препаратов хватит на год

Лекарств в России, на складах и в медицинских организациях, достаточно. А для льготных категорий граждан запасы препаратов сформированы более чем на 8-12 месяцев, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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"Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях. По льготным категориям граждан сегодня сформированы запасы лекарственных препаратов более чем на 8 и 12 месяцев по разным категориям", - сообщил Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

Есть некоторые проблемы, которые будут решены в ближайшее время, признал министр. По словам Мурашко, по некоторым препаратам, в том числе для лечения болезни Паркинсона, пока идет формирование цепочек поставок. Министр уверен, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

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Михаил Мурашко
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