Песков оценил переговоры Путина с Нехаммером

В Кремле встречу назвали "непродолжительной"

Переговоры Владимира Путина с Карлом Нехаммером заняли немного времени. Во всяком случае, если сравнивать встречу президента России с канцлером Австрии и продолжительные беседы, которые ведет российский лидер с коллегами из других европейских стран в последнее время, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени", — сказал представитель Кремля. Песков уточнил, что о содержании этого разговора пока ничего добавить не может.

Нехаммер по окончании переговоров заявил, что передал Путину по желание лидера Украины Владимира Зеленского провести личные переговоры в президентом России. Встречу с российским лидером он назвал открытой и прямой, но жесткой. Как сообщалось, главной темой встречи была ситуация на Украине, передает ТАСС.

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