ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков оценил переговоры Путина с Нехаммером

21:59
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

В Кремле встречу назвали "непродолжительной"

Переговоры Владимира Путина с Карлом Нехаммером заняли немного времени. Во всяком случае, если сравнивать встречу президента России с канцлером Австрии и продолжительные беседы, которые ведет российский лидер с коллегами из других европейских стран в последнее время, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков оценил влияние расширения НАТО на безопасность в Европе
Песков уточнил свое заявление о сроках спецоперации

"Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени", — сказал представитель Кремля. Песков уточнил, что о содержании этого разговора пока ничего добавить не может.

Нехаммер по окончании переговоров заявил, что передал Путину по желание лидера Украины Владимира Зеленского провести личные переговоры в президентом России. Встречу с российским лидером он назвал открытой и прямой, но жесткой. Как сообщалось, главной темой встречи была ситуация на Украине, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.