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Глава ОПЕК объяснил Европе, чем заменить российскую нефть

22:18
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Компенсировать такие потери невозможно

Полностью заменить российскую нефть, если Евросоюз решит в рамках санкций запретить ее поставки, невозможно. Об этом предупредил на личной встрече руководство ЕС глава Организации стран-экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо.

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Глава ОПЕК подчеркнул, что компенсировать такие потери не будет возможности. По подсчетам Баркиндо, из-за наложенных на Москву санкций мировой рынок может потерять около семи миллионов баррелей нефти в сутки.

Несмотря на объяснения Баркиндо, представители Брюсселя попросили ОПЕК увеличить объемы добычи за счет резервных мощностей. Глава ОПЕК отметил, что это не исправит ситуацию: на нее влияют "нефундаментальные факторы", неподконтрольные организации, передает Reuters.

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