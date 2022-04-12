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Япония ввела новые санкции против России

09:20
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Ограничения введены в отношении физических и юридических лиц

Министерство иностранных дел Японии объявило о новом расширении антироссийских санкций. Под ограничительные меры, о которых объявлено во вторник, 12 апреля, попали 397 граждан России, 25 компаний и два банка.
Япония запретила экспорт в Россию предметов роскоши

Под индивидуальные рестрикции попали депутаты Государственной думы, жена и дочь главы МИД России Сергея Лаврова, а также Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых СМИ называют дочерьми российского лидера Владимира Путина.

Японские власти также приняли решение заморозить активы Сбербанка, Альфа-банка и ряда предприятий.

С 12 мая будут запрещены все новые инвестиции в российскую экономику, сообщается на официальном сайте МИД Японии.

Ранее власти Японии ввели ряд антироссийских санкций, а также объявили персона нон грата восемь российских дипломатов и сотрудников торгпредства в Токио, предписав им покинуть страну.

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