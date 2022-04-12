Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Путиным

Президент России принял австрийского политика 11 апреля

Президент России Владимир Путин подтвердил свое доверие к переговорам с Украиной на уровне делегаций, но не проявил "значительную реакцию" на предложение президента Украины Владимира Зеленского о личных контактах. Об этом рассказал канцлер Австрии Карл Нехаммер по результатам переговоров с российским лидером.

Глава австрийского правительства выразил мнение, что для урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо личное общение президентов, поскольку "звонок — это одно, но важнее быть друг напротив друга, смотреть в глаза и говорить об ужасах войны".

Нехаммер допустил, что "это не скоро принесет успех, но я считаю, что любые действия могут быть ценными и полезными, мы говорим о мире".

Канцлер Австрии заявил, что призвал Владимира Путина согласиться на прекращение огня, сделать возможными поставки гуманитарной помощи в заблокированные районы Украины и продолжать переговоры об урегулировании, сообщает РБК.

Владимир Путин принял канцлера Австрии в своей подмосковной резиденции 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если сравнивать эту встречу и продолжительные беседы, которые ведет российский лидер с коллегами из других европейских стран в последнее время, переговоры с Нехаммером были непродолжительными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"