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Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Путиным

08:17
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Президент России принял австрийского политика 11 апреля

Президент России Владимир Путин подтвердил свое доверие к переговорам с Украиной на уровне делегаций, но не проявил "значительную реакцию" на предложение президента Украины Владимира Зеленского о личных контактах. Об этом рассказал канцлер Австрии Карл Нехаммер по результатам переговоров с российским лидером.
Переговоры Путина и Нехаммера длились полтора часа

Глава австрийского правительства выразил мнение, что для урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо личное общение президентов, поскольку "звонок — это одно, но важнее быть друг напротив друга, смотреть в глаза и говорить об ужасах войны".

Нехаммер допустил, что "это не скоро принесет успех, но я считаю, что любые действия могут быть ценными и полезными, мы говорим о мире".

Канцлер Австрии заявил, что призвал Владимира Путина согласиться на прекращение огня, сделать возможными поставки гуманитарной помощи в заблокированные районы Украины и продолжать переговоры об урегулировании, сообщает РБК.

Владимир Путин принял канцлера Австрии в своей подмосковной резиденции 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если сравнивать эту встречу и продолжительные беседы, которые ведет российский лидер с коллегами из других европейских стран в последнее время, переговоры с Нехаммером были непродолжительными.

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