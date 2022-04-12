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Эксперт оценил шансы Марин Ле Пен на победу во втором туре

09:04
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Во Франции есть прецеденты, когда кандидат становился президентом с 3-й попытки

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги первого тура президентских выборов во Франции. С чем больше связано лидерство Эммануэля Макрона - с его реальными достижениями или отсутствием настоящей альтернативы? Есть ли у Марин Ле Пен шансы победить во втором туре?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что у Ле Пен фактически нет шансов победить Макрона во втором туре. Скорее всего, она повторит предыдущий опыт - проигрыша. Вместе с тем я бы не сказал, что она привыкла к роли спойлера. Если бы она с этим смирилась, она бы этого не делала. Во Франции есть исторические прецеденты, когда президентом кандидат становился с третьей попытки... Отсутствие у Ле Пен компетенции управленческой работы, организатора и крупного администратора – это то, что смущает большинство избирателей и французскую элиту", - сказал эксперт.

Полный комментарий Тимофея Бордачева смотрите в видео.

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