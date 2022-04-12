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Европейцев предупредили об ударе по экономике после отказа от газа из России

08:42
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Политики и бизнесмены встревожены из-за новых антироссийских санкций

Как хлеб без муки испечь, как топить без газа? А заодно: как туалет посетить без туалетной бумаги. Ну, это совсем не проблема для людей с экологическим сознанием. Карикатурами западный сектор интернета встречает информацию о новых пакетах санкций против России. Деловое сообщество той же Германии оптимизма бойких европейских политиков совсем не разделяет. Помимо бешеного роста цен на отопление и подорожание продуктов, под вопросом - существование европейской промышленности.

"Это может привести к худшему кризису немецкой экономики со времён окончания Второй мировой войны. Мы что, с открытыми глазами хотим разрушить всю нашу экономику? Всё, что мы создали за десятилетия?" - заявил Мартин Брудермюллер, глава нефтехимического концерна BASF.

Задача поставлена чёткая - забросать Россию пакетами санкций, а что будет с Европой? Да это не так важно. Разумные политики в Европе, впрочем, встревожены не меньше бизнесменов.

"В случае отказа от газа будет нанесён удар по промышленности Германии - мощнейшей экономики ЕС. Но это будет иметь последствия не только для Германии, мы должны понимать, что это перекинется на всю Европу", - убежден Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга.

Итальянский премьер Марио Драги призывает соотечественников прикрутить кондиционеры, его оппонент лидер правой оппозиционной партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заявляет - отказ от российского газа станет не самопожертвованием, а самоубийством для страны.

По интернету в Европе ходят невеселые лайфхаки: 1000 способов быть сытым без еды. С такими ценниками в европейских магазинах эти рекомендации скоро придётся воплощать в жизнь.

Прикрутить батареи и отключить кондиционеры летом – это большая перемога для Европы. Что будет, когда промышленность остановится? А это и не важно для тех, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.

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