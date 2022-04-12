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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:46
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Они проявляют мужество и героизм

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских солдат и офицеров в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Так, подполковник Анатолий Ванчугов в сложных условиях обеспечивает всеми видами связи командный пункт. Под огнем противника он установил рентранслятор на крыше высотного здания. А когда во время минометного обстрела со стороны украинских радикалов система ышла из строя, Ванчугов сумел  наладить связь по резервным спутниковым каналам. В ходе боя он обнаружил 2 раненых бойцов, доставил их в укрытие и оказал первую помощь.

Подполковник Андрей Гаранин со своим батальоном не только обезвреживает взрывоопасные устройства, оставленные противником, но и в кратчайшие сроки восстанавливает поврежденные мосты, чтобы обеспечить продвижение наших войск. Зачастую это происходит под обстрелом националистов. Недавно Гаранин вынес с поля боя раненого подчиненного и продолжил руководить наведением переправы до полной её готовности.

Группа капитана Алексея Гостюхина в ходе разведки местности  обнаружила украинских диверсантов в количестве 40 человек, 5 автомобилей с минометами, а также гранатометы и стрелковое оружие.  Гостюхин передал координаты неприятеля. И по позициям радикалов был нанесен артиллерийский удар. Противник понёс значительные потери.

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