В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и героизм

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских солдат и офицеров в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Так, подполковник Анатолий Ванчугов в сложных условиях обеспечивает всеми видами связи командный пункт. Под огнем противника он установил рентранслятор на крыше высотного здания. А когда во время минометного обстрела со стороны украинских радикалов система ышла из строя, Ванчугов сумел наладить связь по резервным спутниковым каналам. В ходе боя он обнаружил 2 раненых бойцов, доставил их в укрытие и оказал первую помощь.

Подполковник Андрей Гаранин со своим батальоном не только обезвреживает взрывоопасные устройства, оставленные противником, но и в кратчайшие сроки восстанавливает поврежденные мосты, чтобы обеспечить продвижение наших войск. Зачастую это происходит под обстрелом националистов. Недавно Гаранин вынес с поля боя раненого подчиненного и продолжил руководить наведением переправы до полной её готовности.

Группа капитана Алексея Гостюхина в ходе разведки местности обнаружила украинских диверсантов в количестве 40 человек, 5 автомобилей с минометами, а также гранатометы и стрелковое оружие. Гостюхин передал координаты неприятеля. И по позициям радикалов был нанесен артиллерийский удар. Противник понёс значительные потери.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"