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В России отмечают День космонавтики

08:12
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Ровно 61 год назад прозвучало знаменитое гагаринское "Поехали"

В России отмечают День космонавтики. Ровно 61 год назад прозвучало знаменитое гагаринское "Поехали".

Первый полет человека в космос продолжался 108 минут, и это путешествие на корабле-спутнике "Восток"  изменило весь мир.  С тех пор в освоении Вселенной проделана колоссальная работа - запущены тысячи космических аппаратов, люди побывали  на Луне и задумались о колонизации Марса. Искусственные спутники добрались до многих планет солнечной системы, а на орбите уже более 20 лет в непрерывном пилотируемом режиме работает международная космическая станция.

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