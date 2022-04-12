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Власти ЕС начали охоту на российские активы

09:20
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Полицейская служба Евросоюза объявила операцию "Оскар"

Полицейская служба ЕС Европол совместно с агентствами Евросоюза по судебным делам и защите внешних границ со вторника, 11 апреля, приступила к реализации операции "Оскар".
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Задачами этой операции Европол назвал финансовые расследования по поиску активов, связанных с подсанкционными российскими лицами.

Предполагается, что операция "Оскар" будет продолжаться минимум год, Европол рассчитывает провести в ее рамках целый ряд расследований.

Служба на своем официальном сайте обещает властям отдельных государств ЕС содействие в выявлении российских подсанкционных активов для последующей блокировки.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса западные государства ввели антироссийские санкции, в том числе заблокировали активы граждан и юридических лиц, связанных с Россией. В ЕС также решили применить правило 50%: компания, большинство акций или долей в которой принадлежат двум или более подсанкционным лицам, даже если ни один из них не владеет более 50%, считается находящейся под санкциями.

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