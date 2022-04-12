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В Бельгии обнаружен новый вариант омикрон-штамма

08:33
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Ранее ВА.4 нашли в Германии, Великобритании, Дании и Южной Африке

В Бельгии обнаружен новый вариант омикрон-штамма BA.4. Первый случай инфицирования отмечен во франкоязычной части страны.

Ранее этот же вид и BA.5 были выявлены в  Германии, Великобритании, Дании, Южной Африке и  ряде других стран. Там вирус не привел к значительному увеличению числа заболевших. Как подчеркивают ученые, появление  вариантов омикрона - лучше, чем возникновение нового штамма.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса далека от завершения. Главная проблема - высокий уровень инфицирования и недостаточный объем вакцинации.   

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