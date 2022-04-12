Минобороны показало видео о работе российских военных инспекторов на Украине

Они сопровождают военных и гуманитарные грузы

Минобороны опубликовало кадры работы наших военных инспекторов в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Они круглосуточно выполняют задачи по организации дорожно-патрульной службы, обеспечению безопасности передвижения наших войск.

В ходе рейдов военным инспекторам иногда приходится сопровождать по 7-8 механизированных колонн, в том числе и негабаритную технику, которая не предназначена для движения по оживленным трассам. Еще одна из задач - сопровождение гуманитарных конвоев, которые везут помощь в освобожденные населенные пункты Украины. По ходу следования гумколонн военные инспекторы готовы к отражению атаки диверсантов ВСУ.

- Особое внимание – сосредоточенность на окружающую обстановку, в случае попадания в какие-то неприятные ситуации касаемо диверсионно-разведывательных групп, отражение нападения данных групп и вывод колонн из-под огня. - Гражданский автотранспорт не препятствует прохождению наших воинских колонн. С нашей стороны все культурно и корректно в обращении с гражданами государства Украина.

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