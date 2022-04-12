В приграничном районе Белгородской области повредили ж/д пути

Жертв нет

В Шебекинском округе Белгородской области, граничащим с Украиной, повредили железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, жертв и пострадавших нет. На месте работает оперативная группа. О причинах разрушения полотна он намерен сообщить позднее.

Накануне Белгородская область ввела "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, введен запрет на запуск петард, фейерверков и салютов по всей области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"