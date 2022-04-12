Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Дождливая погода сохранится всю первую половину недели

В Москве за прошедшие сутки выпало 34% месячной нормы осадков. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт пояснил, что обильные дожди в столичном регионе вызваны южным циклоном. На базовой столичной метеостанции ВДНХ было зафиксировано 15 мм осадков (34% от месячной нормы), на метеостанции в Тушино — 16 мм (36%).

В Московской области местами осадки были еще более обильные: в Ново-Иерусалиме, Дмитрове, Клину, Павловском Посаде выпало по 18 мм, в Наро-Фоминске — 21 мм, что составляет 47% от положенного за весь апрель.

Тишковец уточнил в своем Telegram-канале, что 12 апреля в Москве прогнозируется без существенных осадков.

Ранее метеоролог Михаил Милославский предупредил, что всю первую половину недели жителей столичного региона ожидает облачная и дождливая погода.

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