Путин прилетел в Благовещенск

Президента ждет насыщенная программа

Владимир Путин начал рабочую поездку в Амурскую область. Во вторник утром президент прилетел в Благовещенск.

Сегодня глава государства вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетит космодром Восточный, затем вручит награды летчикам-космонавтам и пообщается с работниками космодрома.

После лидеры двух стран проведут переговоры, на которых будет затронута тема Украины.

Позднее Владимира Путин встретится с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.

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