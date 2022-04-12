Путин прилетел в Благовещенск

Президента ждет насыщенная программа
Владимир Путин начал рабочую поездку в Амурскую область. Во вторник утром президент прилетел в Благовещенск.
Сегодня глава государства вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетит космодром Восточный, затем вручит награды летчикам-космонавтам и пообщается с работниками космодрома.
После лидеры двух стран проведут переговоры, на которых будет затронута тема Украины.
Позднее Владимира Путин встретится с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"