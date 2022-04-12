ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия выплатила более 43 млн рублей жителям Украины

09:39
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Выплаты осуществляют ряду категорий населения освобожденных территорий

Более 4,3 тысячи человек получили на Украине выплаты из российского бюджета. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказали в российских силовых структурах.
Кабмин выделил более 600 млн рублей на выплаты беженцам

Всего на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей потрачено свыше 43 млн рублей.

К настоящему времени поступило более 4,6 тысячи заявлений от граждан Украины на получение таких выплат, рассказали в силовых структурах агентству ТАСС.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей осуществляются на освобожденных территориях Украины по решению правительства России. Деньги получают пенсионеры, работники бюджетной сферы и представители социально незащищенных слоев населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.