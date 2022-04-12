Россия выплатила более 43 млн рублей жителям Украины

Выплаты осуществляют ряду категорий населения освобожденных территорий

Более 4,3 тысячи человек получили на Украине выплаты из российского бюджета. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказали в российских силовых структурах.

Всего на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей потрачено свыше 43 млн рублей.

К настоящему времени поступило более 4,6 тысячи заявлений от граждан Украины на получение таких выплат, рассказали в силовых структурах агентству ТАСС.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей осуществляются на освобожденных территориях Украины по решению правительства России. Деньги получают пенсионеры, работники бюджетной сферы и представители социально незащищенных слоев населения.

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