На Филиппинах устраняют последствия тропического шторма

Предварительно, погибли 25 человек

На Филиппинах устраняют последствия удара стихии. На островное государство обрушился мощный тропический шторм "Меги".

Погибли как минимум 25 человек, точных данных нет, спасательная операция продолжается. Циклон затронул девять регионов, эвакуированы десятки тысяч жителей. Разрушены дороги, мосты, оборваны линии электропередачи, нарушено водоснабжение.

В стране - масштабные наводнения и оползни. Эпидемиологи опасаются, что это может привести к вспышкам кишечных и других инфекций.

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