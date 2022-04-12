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Ограничение полетов в ряд аэропортов России вновь продлено

09:59
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Особый режим введен из-за ситуации на Украине

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 03:45 мск 19 апреля. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).
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Особый режим полетов касается аэропортов в 11 российских городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

При этом другие российские воздушные гавани, включая международные, работают в штатном режиме.

Авиаперевозчикам рекомендуется задействовать альтернативные маршруты, в том числе с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов был введен и затем несколько раз продлевался после начала Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. В предыдущий раз Росавиация продлевала этот режим до 13 апреля.

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