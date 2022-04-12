Компания продолжит поддерживать телекоммуникационные сети

Компания Nokia уходит с российского рынка. В пресс-релизе говорится, что на Россию в 2021 году приходилось меньше 2% чистых продаж компании. Учитывая высокий спрос в других странах, Nokia считает, что решение уйти из России не повлияет на финансовые результаты за 2022 год.

"Уходя из страны, мы будем стараться оказывать необходимую помощь в поддержке [телекоммуникационных] сетей и стремимся получить необходимые разрешения, чтобы осуществлять эту поддержку в соответствии с нынешними санкциями", - добавили в компании.

Ранее Nokia приостановила поставки в Россию и начала отказываться от исследований и разработок в стране.

Многие зарубежные компании объявили об уходе с российского рынка после того, как Россия начала спецоперацию на территории Украины. Свою работу свернули Microsoft, Apple, IBM и др.

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