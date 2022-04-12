Число случаев коронавируса в мире вплотную приблизилось к 500 млн

Скончались более 6,181 млн человек

Количество случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 499 748 065. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказали специалисты американского университета имени Джонса Хопкинса.

С начала пандемии COVID-19 количество летальных исходов среди пациентов с таким диагнозом достигло 6 181 560.

Первое место по количеству инфицированных и скончавшихся по-прежнему занимают США (80 449 398 и 985 826 соответственно). Также среди государств, где число заболевших COVID-19 превысило 20 млн человек, входят Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия, сообщает "Интерфакс".

Российский федеральный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил 11 апреля, что за сутки в России были госпитализированы 1390 больных коронавирусом и зафиксировано 11855 случаев заражения. Выздоровели за сутки 26755 человек. Скончались 248 заболевших.

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