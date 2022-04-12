Правительство России уточнит прогноз по ВВП

Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин

Объем валового внутреннего продукта России (ВВП) в 2022 году, безусловно, будет снижаться. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Кудрин заявил, что согласно официальному прогнозу, ВВП сократится более чем на 10%.

При этом глава Счетной палаты отметил, что в настоящее время министерства финансов и экономического развития уточняют масштабы снижения показателя, сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов рассказал, что российская экономика может восстановиться до показателей конца 2021 года уже через год. Представитель Минэкономразвития также заверил, что дефолта в России не будет — с точки зрения внешнего долга "у нас есть запас".

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