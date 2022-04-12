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Минобороны: украинские военные пытались с боем вырваться из Мариуполя

10:18
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Часть из них сдалась

Украинские военные, окруженные на территории завода "Ильич" в Мариуполе, накануне вечером предприняли попытку вырваться из города. Об этом рассказали в российском Минобороны.

Группа военных численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась прорваться с завода и уйти из города в северном направлении. Попытка была сорвана ударами авиации и артиллерии, сообщили в оборонном ведомстве.

В результате уничтожены три украинских танка, пять БМП, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 военных добровольно сложили оружие и сдались.

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