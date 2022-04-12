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МГТУ подготовит специалистов по работе с российским промышленным ПО

14:52
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Научно-образовательный проект Росатома презентовали сегодня в Москве

Подготовка специалистов по работе с российским промышленным программным обеспечением стартует на базе МГТУ имени Баумана. Научно-образовательный проект Росатома презентовали сегодня в Москве на дне открытых дверей.

Госкорпорация создала отечественную цифровую платформу, предназначенную для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования. Сегодня этот продукт востребован в авиастроительной, ракетно-космической, судостроительной и других областях. Российское ПО уже используют более сотни крупных промышленных предприятий, и их число будет расти. Поэтому необходимо обеспечить подготовку квалифицированных кадров.

"Мы перед собой ставим цель - полное замещение зарубежного программного обеспечения на рабочих местах, в промышленности и в образовании. И поэтому считаем крайне важной и необходимой вехой именно в одном из лидирующих технических вузов страны открыть такого рода научный образовательный центр, который будет призван генерировать новые кадры для промышленности, обладающими всеми знаниями, компетенциями по работе именно в российском программном обеспечении", - заявил Дмитрий Фомичев, директор по математическому моделированию госкорпорации Росатом.

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