"Украина нас не жалеет": ВСУ вновь обстреляли Донецк

Пострадал микрорайон "Текстильщик" в Кировском районе

Российские вооружённые силы сорвали попытку бегства оставшейся части подразделений ВСУ с территории завода "Ильича" в Мариуполе. При этом была уничтожена боевая техника и половина личного состава, более 40 человек сдались в плен. Этой ночью точными ударами ликвидированы склады техники и боеприпасов в Хмельницкой и Киевской областях. В то же время под обстрелами ВСУ в Донбассе погибли два мирных жителя.

Этой ночью в Донецке снова рвались снаряды. Вооруженные формирования Украины обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Особенно сильно пострадал микрорайон "Текстильщик" в Кировском районе. Разрушены жилые дома и местная пекарня.

"Двое пошли в кабинет, там решать вопросы, а трое за столами работали. И как шарахнуло - оно аж тут вот так вот ударило, оттуда с Марьиники или с Карагоровки. И они вот туда раз - у нас же стены толстые, 80 сантиметров. И они спрятались в уголочке. Украина нас не жалеет. Ну, это же невыносимо вообще. Так же жить нельзя. Даже сидишь дома и не знаешь, когда прилетит. Ну, ничего, выживем. Будет мир", - говорит жительница Донецка.

В Мариуполе очаги сопротивления еще остаются в промзонах.

"11 апреля, в Мариуполе в тёмное время суток окруженные на территории завода "Ильича" остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана. Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

А в освобожденных районах люди рассказывают, как действовали националистические формирования: били в основном по своим согражданам, мародерствовали, а потом уничтожали следы преступлений.

"Сначала запускали людей туда. Разрешали брать все, ну, кроме спиртного. Люди голодные, люди брали продукты. А вояки брали золото, шубы. Потом резкий звонок, они сворачиваются и через 20 минут туда прилетает. Разбили все", - рассказывает жительница Мариуполя.

А историю жительницы Мариуполя Татьяны в городе знает практически каждый. Собака Айза спасла ее сына ценой собственной жизни.

"Моя овчарка, когда обстрел был, снаряд прилетел, она прыгнула на сына, сын живой остался, а собаку... снаряд прошиб, позвоночник. Сын жив, сейчас вон здесь, не могу к нему пробиться", - говорит Татьяна.

В ЛНР подразделения народной милиции теснят противника. Особенно сложная обстановка сейчас на южном фланге наступления в районе шахтерского городка Попасное. Военнослужащие народной милиции эвакуируют мирных жителей, порой прямо под обстрелами: "Находим, сразу уже из подвалов эвакуируем кого, есть уже такие неходячие, есть [, которые] сами подходят, как-то пробираются, с той стороны бывает через пути перепрыгивают, а мы здесь встречаем. Вывозим всех туда подальше, вглубь, в тыл".

Украинские военные продолжают активно применять беспилотную авиацию - как для разведки, так и для ударов по населенным пунктам. Один из беспилотников накануне был уничтожен ракетами корабельного зенитного комплекса "Штиль". Пуск произведен с российского фрегата "Адмирал Эссен" в акватории Черного моря.

А в освобожденных от нацистов районах Украины сегодня работает российская военная автоинспекция. Несмотря на то, что на дорогах - колонны бронетехники, движение не перекрывают. Гражданский транспорт имеет возможность беспрепятственно перемещаться между населенными пунктами.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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