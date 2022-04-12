Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ильи Седухина

Ногу мальчика поразила агрессивная злокачественная опухоль

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

У восьмилетнего Ильи Седухина из Брянской области диагностирована саркома Юинга — агрессивная злокачественная опухоль, которая поразила костную ткань ноги. В онкоцентре имени Блохина мальчик уже перенес пять курсов химии и удаление части бедренной кости. Сейчас Илья прикован к постели и не может ходить. Чтобы встать на ноги, ему нужен раздвижной эндопротез. Но он очень дорогой - стоит больше четырёх миллионов рублей. Чтобы помочь Илье, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение нужно начать как можно скорее.

Онкологический центр имени Блохина. Детское отделение. Здесь лечится Илюша Седухин. Маленький восьмилетний мальчик со взглядом взрослого человека. Несмотря на сильные боли, он никогда не жалуется, говорят врачи. А ведь у Илюши тяжёлое заболевание - саркома Юинга, злокачественная костная опухоль. Она поразила левую ногу мальчика и дала метастазы в лёгкие и нижнюю челюсть. В онкоцентр ребенок попал полгода назад. Саркома Юинга - крайне агрессивная - всего за три недели, как рассказывает мама Илюши Любовь, силы и жизнерадостность мальчика испарились. Он очень похудел, весит всего 14 килограммов.

Сейчас за Илюшей в больнице ухаживает дедушка. Он сменил маму, которая вынуждена была уехать домой, в посёлок под Брянском - Любовь скоро должна родить. Сразу после родов она вернётся обратно в Москву, к больному сыну. Без мамы Илья замкнулся в себе и не разговаривает с посторонними.

"Мы созваниваемся, я, бывает, не выдерживаю, он плачет, и я плачу", - рассказала мама мальчика.

Но главное испытание для мальчика в другом он прикован к постели. После пяти курсов химиотерапии Илье удалили поражённую часть бедренной кости и временно заменили её спейсером - стальной спицей с муфтой из костного цемента. Но вот ходить с этой конструкцией ребёнок не может.

Чтобы Илюша снова смог ходить, ему нужна операция по установке раздвижного эндопротеза. Он заменит удаленную кость и станет спасением для мальчика.

"Операция, конечно, очень сложная. Но мы выполняем около 75 таких операций в год в нашем центре. Операция позволит ему быть абсолютно адаптивным к детскому миру. И не только к детскому. Позволит ему бегать, ходить, в будущем управлять машиной, кататься на велосипеде. Операция, конечно, ему жизненно необходима для социальной адаптации", - заявил Денис Хестанов, старший научный сотрудник хирургического отделения опухолей опорно-двигательного аппарата НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Операцию врачи, конечно же, сделают бесплатно. А вот эндопротез стоит очень дорого - больше 4 миллионов рублей: его изготавливают по индивидуальным меркам ребёнка. Любови Седухиной, матери шестерых детей, живущей в селе, такие деньги даже не снились.

"Я обращаюсь к вам, люди добрые, если вы можете, помогите нам, пожалуйста. Нам нужно собрать на эндопротез, чтобы мальчик мог дальше расти, ходить. Потому что без этого, без вашей помощи мы не сможем собрать такие деньги. Помогите нам, пожалуйста", - заявила мама Ильи Любовь Седухина.

Помочь Илюше снова встать на ноги и победить рак можете вы. И это очень просто: отправьте смс с любой суммой на короткий номер 8385.

Эндопротез жизненно необходим Илье. Без него он прикован к постели. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ильи Седухина, программа 1402

Ксения Игнатова, Юрий Тимошин и Михаил Лукин. "ТВ Центр".

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