В ДВФУ пострадавшим от санкций иностранным студентам выдали талоны на еду

В вузе открылась биржа труда

Для иностранных студентов, которые из-за санкций оказались в сложной ситуации, организованы специальные меры поддержки. Так, гуманитарную программу запустили в Дальневосточном федеральном университете. Это помощь с продуктами и оплатой за общежитие. Есть даже биржа труда.

Студенты из Индии вставляют заграничную карту в банкомат, но уже не рассчитывают, что смогут снять наличные. На табло высвечивается "Что-то пошло не так". "Не так пошло" у всех иностранных студентов Дальневосточного федерального университета, когда из-за западных санкций платежные системы Visa и MasterCard оказались заблокированы.

"Ну вот сейчас вообще не денег, ноль рублей, это ситуация сейчас, но я думаю, что скоро все решится", - заявил студент ДВФУ Куннат Валаппил Надим Рошан.

Более 1300 иностранных студентов из 8 стран обучаются в ДВФУ. Почти все ощутили на себе западные санкции. Переводы от родителей недоступны, снять деньги нельзя, платить за общежитие и учебу нечем. Руководство университета успокоило учеников, и подготовило меры поддержки.

"Мы определили несколько финансовых организаций, которые могли бы осуществлять переводы, в том числе через SWIFT-системы, это более мелкие банки", - заявил Евгений Власов, заместитель проректора по международной деятельности Дальневосточного федерального университета.

Студентам заморозили оплату за проживание и обучение. И всем без исключения выдают гуманитарную помощь: консервы, крупы, печенье. Собирают ее и русские студенты, и сами преподаватели. На таком "пайке", говорят иностранцы, легко продержатся три-четыре дня. Кроме того, организовано и горячее питание.

Каждый иностранный студент получает талон на питание. Воспользоваться им можно один раз в день. Эквивалент - 300 рублей. Талоны выдают на всю неделю. К русскому меню иностранцы уже приспособились.

Даниэла из Колумбии учится на строителя. Говорит, ей повезло немного больше. Успела снять с карты родительский перевод еще до блокировок. К тому же обучение совмещает с работой, здесь же в университете. Сейчас со своим русским коллегой разрабатывает проект города-спутника.

Биржа труда открылась недавно. Найти работу в университете могут как российские, так и иностранные студенты. Труд, конечно же, оплачивается. Что особенно актуально для иностранцев, которые сейчас активно оформляют карты с российской платежной системой.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

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