В ДВФУ пострадавшим от санкций иностранным студентам выдали талоны на еду

В вузе открылась биржа труда
Для иностранных студентов, которые из-за санкций оказались в сложной ситуации, организованы специальные меры поддержки. Так, гуманитарную программу запустили в Дальневосточном федеральном университете. Это помощь с продуктами и оплатой за общежитие. Есть даже биржа труда.
Студенты из Индии вставляют заграничную карту в банкомат, но уже не рассчитывают, что смогут снять наличные. На табло высвечивается "Что-то пошло не так". "Не так пошло" у всех иностранных студентов Дальневосточного федерального университета, когда из-за западных санкций платежные системы Visa и MasterCard оказались заблокированы.
"Ну вот сейчас вообще не денег, ноль рублей, это ситуация сейчас, но я думаю, что скоро все решится", - заявил студент ДВФУ Куннат Валаппил Надим Рошан.
Более 1300 иностранных студентов из 8 стран обучаются в ДВФУ. Почти все ощутили на себе западные санкции. Переводы от родителей недоступны, снять деньги нельзя, платить за общежитие и учебу нечем. Руководство университета успокоило учеников, и подготовило меры поддержки.
"Мы определили несколько финансовых организаций, которые могли бы осуществлять переводы, в том числе через SWIFT-системы, это более мелкие банки", - заявил Евгений Власов, заместитель проректора по международной деятельности Дальневосточного федерального университета.
Студентам заморозили оплату за проживание и обучение. И всем без исключения выдают гуманитарную помощь: консервы, крупы, печенье. Собирают ее и русские студенты, и сами преподаватели. На таком "пайке", говорят иностранцы, легко продержатся три-четыре дня. Кроме того, организовано и горячее питание.
Каждый иностранный студент получает талон на питание. Воспользоваться им можно один раз в день. Эквивалент - 300 рублей. Талоны выдают на всю неделю. К русскому меню иностранцы уже приспособились.
Даниэла из Колумбии учится на строителя. Говорит, ей повезло немного больше. Успела снять с карты родительский перевод еще до блокировок. К тому же обучение совмещает с работой, здесь же в университете. Сейчас со своим русским коллегой разрабатывает проект города-спутника.
Биржа труда открылась недавно. Найти работу в университете могут как российские, так и иностранные студенты. Труд, конечно же, оплачивается. Что особенно актуально для иностранцев, которые сейчас активно оформляют карты с российской платежной системой.
Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"