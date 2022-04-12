"Путинский скачок цен": Запад обвинил Россию в своих бедах

Антироссийские санкции могут отбросить Европу на полвека назад

О подготовке масштабных провокаций со стороны Украины сообщил Совету безопасности ООН заместитель нашего постпреда Дмитрий Полянский. По имеющимся данным, массовые инсценировки, направленные на дискредитацию российских военных, готовят в Одессе. Тем временем, страны Запада не оставляют попыток вооружать украинскую армию. И обвиняют Москву в рекордных темпах инфляции.

Антироссийские санкции могут отбросить Европу, как минимум, на полвека назад, прогнозируют аналитики. В Дании инфляция уже достигла 37-летнего максимума. В стране не хватает рабочих рук, а цены на энергоносители продолжают расти. В Великобритании коммунальные услуги с прошлого года подорожали более чем на 70%. В Чехии те же проблемы, инфляция разогналась до рекордных 13%. Немецкие производители готовятся к худшему.

"В случае отказа от газа из России наше предприятие просто останется без света и будет вынуждено сократить производство от 30 до 50 процентов, сократить продажи и рабочие места. При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями", - предупреждает глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг.

Ответственным за эти последствия запад традиционно назначает Россию. Пресс-секретарь Белого дома назвала взрывную инфляцию в США "путинским скачком цен". При этом Джен Псаки забыла уточнить, что стоимость большинства товаров в стране взлетела задолго на начала спецоперации на Украине.

Результатом резкой антироссийской риторики стал не только экономический, но и гуманитарный коллапс. В Старом свете уже не хватает места для расселения беженцев. В результате Берлин решил провести своего рода ротацию: потребовал сотни сирийских и афганских переселенцев освободить места для украинцев.

И Киев, можно не сомневаться, сделает всё для того, чтобы поддержать образ бесчеловечного русского врага. Выступая в Совбезе ООН, заместитель постпреда России напомнил дипломатам про ролик со львовской актрисой, перерезающей серпом горло российскому солдату. А следом привёл в пример историю бабушки, которая вышла к украинским военным со Знаменем Победы. Когда нацисты принялись топтать флаг, женщина вернула им подаренный пакет с продуктами....

Совсем скоро она дождется освобождения и сможет без опаски вынести из дома Красное знамя и в священный для всех нас День Победы почтить память своих родителей и тех, кто освобождал Украину от нацистов, не боясь при этом, что кто-то будет топтаться на этом знамени", - заявил Дмитрий Полянский.

Российские флаги сегодня поднимают по всему миру в знак поддержки спецоперации. В Ирландии состоялся массовый автопробег. Из Америки продолжают приходить видеописьма со словами благодарности русским солдатам.

Тем временем, Запад старается затянуть конфликт, рапортуя о новых поставках вооружений. Немецкий военный концерн просит разрешение отправить на Украину 50 танков и 60 БМП. Машины, правда, не новые, но сгодятся. Словакия ведёт переговоры о передаче Киеву самоходных гаубиц и 29 "Мигов". Пентагон уверяет: ежедневно в страну вылетает до 10 бортов с оружием.

А вот, что рассказывает французский журналист про участие наёмников: "Меня удивило, что для того, чтобы вступить в ряды ВСУ, это нужно делать через американцев. Подошёл американец и сказал: "тут я командую, а не украинцы". Он представился. Это ветеран войны в Ираке. Я думал, что мы будем с интернациональными бригадами, а оказалось, что с Пентагоном".

Впрочем, военную повестку США в последнее время регулярно разбавляют новости комедийного содержания. Ошибки Джо Байдена открыто высмеяло телевидение Саудовской Аравии. На этот раз американский лидер перепутал Бюро огнестрельного оружия с Американской федерацией учителей. А в довершение ещё и решил взять в руки пистолет. Журналисты понадеялись, что игрушечный.

Анна Пешехонова, Кирилл Парменов. "ТВ Центр".

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