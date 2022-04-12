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Семенович выступила в госпитале Вишневского для участников спецоперации

11:53
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Артистка исполнила свои песни и выразила слова благодарности бойцам

Проявляя смелость и мужество, наши военные успешно выполняют боевые задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Пример самоотверженности показал подполковник Анатолий Ванчугов - под непрерывным огнём противника он установил ретранслятор на крыше высотного здания. Когда в результате миномётного обстрела система вышла из строя, оперативно наладил резервное оборудование. Это позволило обеспечить связь с командным пунктом и отразить атаку противника. В ходе боя Ванчугов также спас из огня двух товарищей.

Подполковник Андрей Гаранин, командуя батальоном, под миномётным огнём восстановил стратегически важный мост, разрушенный неонацистами. Также были уничтожены две фугасные мины на подходе к переправе. Когда один из бойцов получил ранение, Гаранин оперативно оказал первую помощь.

Капитан Алексей Гостюхин во время ночной разведки обнаружил диверсионную группу - более 40 вооружённых националистов готовили нападение на наши подразделения. Гостюхин передал координаты на пункт управления. Противника ликвидировали, нанеся артиллерийский удар.

Чтобы поддержать наших героев, всё больше известных певцов и музыкантов участвует в акции "Лучшим воинам мира". Так, с военными, которые проходят лечение в госпитале имени Вишневского в Подмосковье, встретилась Анна Семенович. Артистка исполнила свои песни и выразила слова благодарности бойцам.

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Концерт в госпитале для участников спецоперации
Анна Семенович выступила в госпитале для участников спецоперации
Анна Семенович выступила в госпитале для участников спецоперации
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