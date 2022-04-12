Названы последствия резкого снятия антиковидных ограничений

Роспотребнадзор предупредил об опасности

Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений в России.

Резкая и быстрая отмена ограничений повлечет за собой рост заболеваемости COVID-19. В этом вопросе нужно проявить осторожность.

"Решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории", - подчеркнули в ведомстве.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса далека от завершения. В Бельгии обнаружен новый вариант омикрон-штамма BA.4, первый случай инфицирования отмечен во франкоязычной части страны.

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