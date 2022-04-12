На Украине хотят запретить российскую музыку в общественных местах

Документ уже внесли в парламент

В Верховную раду внесен законопроект о запрете российской музыки в общественных местах.

Речь идет о творчестве в исполнении российских граждан и резидентов, передает РИА Новости. Документ подразумевает запрет на трансляцию музыки на радио, в кафе и общественном транспорте.

В марте украинский певец Макс Барских разорвал все контракты с российскими компаниями. Артист запретил использовать свою музыку в любом виде на территории России. Кроме того, свое творчество запретил слушать россиянам и белорусам музыкант Иван Дорн.

Ранее власти Польши заявили, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства Европы. Сейчас не время для русского балета, для Чехова или Пушкина, заявил министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"