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На Украине хотят запретить российскую музыку в общественных местах

10:49
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Документ уже внесли в парламент

В Верховную раду внесен законопроект о запрете российской музыки в общественных местах.
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Речь идет о творчестве в исполнении российских граждан и резидентов, передает РИА Новости. Документ подразумевает запрет на трансляцию музыки на радио, в кафе и общественном транспорте.

В марте украинский певец Макс Барских разорвал все контракты с российскими компаниями. Артист запретил использовать свою музыку в любом виде на территории России. Кроме того, свое творчество запретил слушать россиянам и белорусам музыкант Иван Дорн.

Ранее власти Польши заявили, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства Европы. Сейчас не время для русского балета, для Чехова или Пушкина, заявил министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.

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